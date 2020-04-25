Малые и средние предприятия получили отсрочку по страховым платежам

Малым и средним предпринимателям теперь тоже можно будет получить отсрочку на полгода по страховым платежам в государственные внебюджетные фонды. Раньше отсрочка действовала только для микробизнесов.

«Отсрочка по выплатам будет действовать 4–6 месяцев. После этого бизнес также сможет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам и выплачивать их равными долями в течение года. Мера поддержки будет доступна компаниям, зарегистрированным в реестре субъектов МСП», — говорится в пояснении правительства.

Мера распространяется на предприятия из наиболее пострадавших отраслей. Такими в России считают общепит, дополнительное образование, выставочная деятельность, бытовые услуги, гостиничный бизнес, туризм.

Постановление вступило в силу 25 апреля.

Налоговые каникулы и отсрочки по страховым платежам были объявлены президентом Владимиром Путиным в рамках первого пакета антикризисных мер. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, они нужны, чтобы российская экономика вышла из современной непростой ситуации с минимальными потерями.