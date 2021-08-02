Малому и среднему бизнесу и социально ориентированным НКО выделят 8 миллиардов

Правительство выделит восемь миллиардов рублей на субсидии малому и среднему бизнесу и социально ориентированным НКО. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Выделим восемь миллиардов рублей на субсидии, которые смогут получить не только малый и средний бизнес, но и социально ориентированные некоммерческие организации. Заявку на получение краткосрочного безвозмездного гранта можно будет направить в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика», — приводит сайт правительства слова премьера на оперативном совещании с заместителями.

Ранее стало известно, что правительство также выделит более 53 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог и дорожной инфраструктуры в регионах.

В середине июля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что руководство региона потратило миллиард рублей на субсидии для малого и среднего бизнеса. Прием заявок на получение поддержки в Московской области проходит дистанционно. Он отметил, что малому бизнесу в Подмосковье в пандемию коронавируса пришлось особенно непросто.