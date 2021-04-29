Депутаты предложили предоставить малоимущим право бесплатно оформлять банкротство

Малообеспеченным россиянам хотят предоставить право бесплатно и во внесудебном порядке подавать заявления о признании себя банкротами. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Причем не нужно будет ждать, пока приставы наложат взыскание на их зарплаты и пенсии.

Законопроект с этой нормой планирует внести на рассмотрение палаты 29 апреля депутат Госдумы Наталья Костенко. Она заявила, что нынешние законы в принципе не дают людям с низким доходом шансов признать свою несостоятельность.

На фоне пандемии коронавируса доходы населения резко сократились, отметила Костенко. По данным Росстата, в 2020 году в стране числилось 17,8 миллиона граждан с доходами ниже прожиточного минимума, что составляло 12,1% населения. По состоянию на 1 марта 2021 года, граждане задолжали банкам по кредитам более 20,3 миллиарда рублей, говорится в статистическом вестнике Банка России.

По этой причине депутат предложила дополнить нормы закона «О несостоятельности», посвященные внесудебным процедурам признания банкротства. В частности, политик предложила разрешить пользоваться этим инструментом людям, чей доход не превышает двукратной величины регионального прожиточного минимума трудоспособного населения или пенсионера. При этом малоимущие граждане смогут подавать такие заявления, не дожидаясь, пока приставы вернут кредитору исполнительный лист из-за отсутствия у должника имущества.

«Считаю, что вопрос поставлен правильно, нужно поддержать людей с небольшими доходами, которые попали в такую трудную ситуацию», — поддержал инициативу Костенко глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

С 2015 года граждане вправе обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. Данная процедура обойдется в среднем почти в 50 тысяч рублей.