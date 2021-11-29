Новый тип вклада предложили создать для малоимущих россиян

Новый тип банковского вклада должен появиться в России для людей с низкими доходами. С таким предложением выступил Центробанк, сообщила газета «Известия».

«Такой вклад может быть у человека только один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции», — рассказала зампредседателя ЦБ Ольга Полякова во время выступления в Госдуме.

Она добавила, что определять категории жителей страны можно через единую государственную информационную систему соцобеспечения. Эту систему предложило создать правительство. Как заявили в пресс-службе Центробанка, сейчас сотрудники регулятора внимательно изучают международный опыт открытия банковского вклада.

«В таких европейских странах, как Франция и Бельгия, в целях поддержания покупательской способности домашних хозяйств уже созданы регулируемые депозиты. В отличие от обычных сберегательных счетов процентные ставки по ним устанавливаются нормативно», — отметили в ЦБ.

Обычно эти процентные ставки выше рыночных, уточнили в пресс-службе. При этом банки не могут самостоятельно менять показатели. Выплачиваемые по таким вкладам проценты полностью или частично освобождаются от налогов.