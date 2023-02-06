Деньги 06 февраля 2023, 11:07 Малоимущие россияне смогут воспользоваться социальным вкладом

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В Госдуме совместно с Банком России работают над созданием нового финансового инструмента — специальным социальным вкладом для малоимущих. Об этом РИА ФАН рассказал депутат Госдумы Александр Толмачев.

По его словам, предлагается дать возможность этой категории россиян делать вклад от 100 тысяч рублей под 1%. Он добавил, что у многих возникает вопрос, откуда у малоимущих такая сумма. Но тут же привел пример, что мошенники регулярно выманивают у доверчивых пенсионеров большие суммы. А вклад позволит защитить накопления и имеет другие очевидные плюсы.

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«Во-первых, те, кто был далек от финансовых продуктов, познакомятся с ними и повысят свою грамотность в этом отношении, не дадут себя обмануть мошенникам. Во-вторых, люди смогут сами управлять своими деньгами, распоряжаться правильно, вкладывать. В-третьих, это возможность хранить деньги в безопасности», — сказал Александр Толмачев.

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Депутат добавил, что так сбережения останутся вдалеке и от мошенников, и от нечистых на руку родственников. Кроме того, программа социальных вкладов будет выгодна и для банков. Они получат новых клиентов.