Рынок госбумаг обновил многомесячные максимумы

Доходность длинных, двадцатилетних, облигаций федерального займа (ОФЗ) впервые с апреля 22 сентября приблизилась к отметке 6,7% годовых. Эксперты считают, что их рост спровоцирован негативными внешними и внутренними факторами.

Как отметила газета «Коммерсант», к разгону инфляции в будущем ведет мягкая политика регуляторов, ожидаемая вторая волна коронавируса и ослабление сырьевых рынков. Ставки по длинным бумагам растут последние несколько месяцев. С начала сентября они увеличились на 30 базисных пунктов, а с майского минимума добавили около 70 б. п.

Доходность по десятилетним бумагам выросла до 6,3% годовых, это максимальное значение с середины апреля. Сначала мая до максимальных 5,7-6% годовых выросли и более короткие выпуски госбумаг.

Глава управления рыночных исследований и аналитики Росбанка Юрий Тулинов перечислил причины роста их доходности. Это и чересчур мягкая монетарная политика, способная в будущем разогнать инфляцию, и внутренние факторы. Такие, как неопределенность способности Минфина выполнять планы по заимствованию в ближайшее время.

Тулинов считает, что подход Центробанка не изменится. Он попытается привлечь с рынка максимальный объем инвестиций путем гибкого сочетания серий облигаций с постоянным доходом и привязанной к инфляции ставкой.

В последней декаде августа эксперты предсказали России рекордные за 15 лет госзаимствования после того, как Минфин разместил в госбумагах 1,6 триллиона рублей