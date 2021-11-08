Цены на еду достигли максимума за 10 лет

Стоимость продовольственных товаров растет уже третий месяц подряд. Сейчас она достигла максимального среднего значения в месяц за период с июня 2011 года. Статистическими данными поделились «Ведомости».

Если рассматривать рост цен на еду в процентах, то в октябре продукты стали стоить на 3% дороже, чем в сентября. Это также на целых 31,3% больше, чем в октябре прошлого года, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Сильнее всего подорожание затронуло растительные масла и зерно. Так, зерновые стали оценивать выше на 3,2%, чем в прошлом месяце, и на 22,4% больше, чем в прошлом году. Особенно в цене «взлетели» самые популярные виды зерновых, такие как пшеница. Такой ценник на эту крупу эксперты не замечали с ноября 2012 года.

«Также выросли мировые цены на кукурузу, что обусловлено ростом потребления на рынках энергоресурсов. Однако этот рост цен на кукурузу сдерживало сезонное увеличение предложения и восстановление работы портов в Соединенных Штатах Америки», — добавили в отчете ФАО.

Такой рост цен на масло обусловлен повышенным спросом на его импорт и повышением стоимости сырой нефти. Но ценник вырос не только у масла — подорожало и молоко. Его запасы не соответствуют спросу граждан. А вот мясо, наоборот, дешевеет, если речь не идет о курице.