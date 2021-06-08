Максимальный размер процентной ставки по микрозаймам предложили снизить в России

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с идеей в два раза уменьшить размер предельно допустимого ежедневного процента по микрозаймам. Письмо с соответствующей инициативой он направил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Документ оказался в распоряжении RT.

Законодатель в своем обращении отметил, что по оценкам экспертов весной этого года количество микрозаймов, которые были просрочены более чем на 90 дней, достигло рекордных 5,4 миллиона.

Предельно допустимый ежедневный процент по микрозаймам в 1% установили в России летом 2019 года. Однако при этом условии у заемщиков появляются избыточные обязательства.

Процентные обязательства по микрозайму сроком на месяц составляют 30%. Это является непосильной ношей для людей, у которых трудности с деньгами и которые вынуждены прибегать к подобного рода услугам.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность предложения о снижении максимально допустимого ежедневного процента по микрозаймам в России с 1 до 0,5%», — сказано в тексте обращения.

Сухарев считает, что данное снижение даст возможность гражданам получать микрозаймы на более выгодных условиях. Микрофинансовые организации по-прежнему будут получать значительный доход.