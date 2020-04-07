Максимальный размер ипотеки для кредитных каникул повысят. Но не везде

Для некоторых регионов могут повысить максимальную сумму ипотеки, при которой россияне получат возможность брать кредитные каникулы. Сейчас предельный уровень ограничен 1,5 миллиона рублей.

«Уровень полтора миллиона рублей был избран как некий уровень, который покрывает средний размер выдачи ипотеки в большинстве российских субъектов. Конечно, в этот перечень не входят ни Москва, ни Санкт-Петербург, ни регионы Дальнего Востока. И в этом смысле, конечно, мы сейчас рассматриваем возможность увеличения данного порога для отдельно взятых субъектов», — сказал в эфире телеканала «Россия 24» замминистра финансов Алексей Моисеев.

Он добавил, что этот вопрос уже обсуждается в правительстве, так что решение может быть принято в ближайшее время.

В России ввели право на кредитные каникулы для тех, чьи ежемесячные доходы упали более чем на 30% по сравнению со среднемесячным уровнем в 2019 году. Еще одно условие — долг не должен превышать определенного порога. Для ипотеки — это 1,5 миллиона рублей, автокредитов — 600 тысяч, потребительских кредитов — 250 тысяч. Есть отсрочка и для кредитных карт с лимитом не более 100 тысяч рублей.

Каникулы будут действовать только для тех кредитов, которые были оформлены до публикации закона. Попросить отсрочку у банка можно до 30 сентября.