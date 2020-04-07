Максимальный размер ипотеки для кредитных каникул повысят. Но не везде
«Уровень полтора миллиона рублей был избран как некий уровень, который покрывает средний размер выдачи ипотеки в большинстве российских субъектов. Конечно, в этот перечень не входят ни Москва, ни Санкт-Петербург, ни регионы Дальнего Востока. И в этом смысле, конечно, мы сейчас рассматриваем возможность увеличения данного порога для отдельно взятых субъектов», — сказал в эфире телеканала «Россия 24» замминистра финансов Алексей Моисеев.
Он добавил, что этот вопрос уже обсуждается в правительстве, так что решение может быть принято в ближайшее время.
В России ввели право на кредитные каникулы для тех, чьи ежемесячные доходы упали более чем на 30% по сравнению со среднемесячным уровнем в 2019 году. Еще одно условие — долг не должен превышать определенного порога. Для ипотеки — это 1,5 миллиона рублей, автокредитов — 600 тысяч, потребительских кредитов — 250 тысяч. Есть отсрочка и для кредитных карт с лимитом не более 100 тысяч рублей.
Каникулы будут действовать только для тех кредитов, которые были оформлены до публикации закона. Попросить отсрочку у банка можно до 30 сентября.