Максимальную сумму для получения кредитных каникул увеличили

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о повышении максимального долга по ипотеке, по которому предоставляются каникулы. Больше всего лимит увеличили для Москвы.

Для Москвы повышение составит 4,5 миллиона рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока — до трех миллионов, для остальных субъектов — до двух миллионов. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку. Чтобы помочь им в текущей ситуации, мы повышаем уровень займа, в пределах которого заемщик сможет временно приостановить выполнение своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту», — объявил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Премьер-министр объявил, что эти данные получены на основе анализа рынка ипотечных займов за последние два года.

Чтобы поддержать население во время эпидемии коронавируса, в России ввели право на кредитные каникулы для тех, чьи ежемесячные доходы упали более чем на 30% по сравнению со среднемесячным уровнем в 2019 году.

Изначально каникулы были доступны только при условии, что долг по ипотеке не превышал 1,5 миллиона рублей, по автокредитам — 600 тысяч, потребительским кредитам — 250 тысяч. Есть отсрочка и для кредитных карт с лимитом не более 100 тысяч рублей.

Попросить отсрочку у банка можно до 30 сентября.