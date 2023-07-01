Деньги 01 июля 2023, 18:57 Максимальную ставку по микрозаймам снизили с 1 июля Максимальную ставку по микрозаймам в России снизили с 1% до 0,8% в день РИА «Новости»

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В России вступил в силу закон, предполагающий максимальной ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам и займам с 1% до 0,8%. Документ 29 декабря прошлого года подписал президент Владимир Путин.

В подписанном главой государства документе говорится о снижении предельной ставки по микрозаймам с 1% до 0,8%. Теперь полная стоимость такого кредита не превысит 292% годовых (до этого максимальный размер составлял 365%).

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Согласно документу, изменился и предельный лимит задолженности по договорам займа сроком до года. Сейчас он составляет до 130% от суммы основного долга, до 1 июля составлял 150%.

Лимит оплаты микрозаймов на сумму до 10 тысяч рублей и срок до 15 дней тоже поменяли. С 1 июля микрофинансовые организации будут начислять не более 1% от выданного кредита в день (ранее — 2%).

В феврале сенаторы предложили Минфину повысить верхний порог микрозаймов для представителей среднего и крупного бизнеса. В комитете Совета Федерации заявили, что эту сумму следует увеличить вдвое — с пяти до 10 миллионов рублей.