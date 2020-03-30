Максимальное пособие по безработице в России довели до уровня МРОТ

С предложением уравнять пособие по безработице до размера минимальной оплаты труда выступил президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам. Он напомнил, что в этом году максимальная сумма, на которую могут рассчитывать безработные, составляет восемь тысяч рублей.

Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса негативно повлияла на экономику всего мира, поэтому нужно поддержать тех, кто может оказаться без работы в сложившейся ситуации.

Правительство устанавливает максимальные и минимальные суммы пособия по безработице. Регионы добавляют собственный коэффициент.

После введения режима самоизоляции власти Москвы и Московской области пообещали ввести дополнительные выплаты для людей, потерявших работу.

Так, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что дополнительное пособие в 15 тысяч рублей получат те, кто с начала года работал не менее 60 дней — вне зависимости от оформления. Не попадут в этот список уволенные «по статье» за дисциплинарный проступок.