Максимальная ставка по вкладам в ведущих банках России достигла 7,8%

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в топ-10 российских банков выросла до 7,8% по итогам третьей декады января-2022. Рост по сравнению со второй декадой составил 0,1%, следует из материалов ЦБ РФ.

В мониторинге учитывались вклады в российских рублях. Рассчитывалось среднее арифметическое максимальных ставок кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц. Это Сбербанк, Россельхозбанк, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, ВТБ, Газпромбанк, МКБ, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк.

Аналитики рассчитали ставки по вкладам, доступным любому клиенту без ограничений и дополнительных условий.

ЦБ рекомендует российским банкам привлекать средства населения не дороже значения средней максимальной процентной ставки по вкладам в топ-10 банков + 2 п. п.

Ставки по вкладам будут медленно расти в течение 2022 года, спрогнозировал в январе директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. По мнению эксперта, ставки будут расти меньшими темпами, чем увеличивалась ставка ЦБ.

Ранее старший аналитик инвестиционной группы «Атон» Михаил Ганелин посоветовал вкладывать деньги в доллар, золото и недвижимость, а также долгие депозиты с высокой ставкой в ведущих банках.