Максимальная процентная ставка по вкладам достигла исторического минимума
В десяти наиболее популярных для депозитов физических лиц банках на 0,05 п. п. по сравнению с предыдущей декадой декабря снизилась процентная ставка по рублевым вкладам. Этот уровень составил 6,01% и стал минимальным за всю историю наблюдений, сообщило ИА RNS со ссылкой на сообщение Банка России.
С середины 2009 года наименьшей ставкой была 6,3%. В ноябре текущего года показатель вновь достиг этой отметки.
В первой декаде декабря значение процентной ставки по рублевым вкладам составило 6,13%. Затем, в следующей декаде, показатель достиг отметки 6,06%, а в третьей обновила исторический минимум значением 6,01%.
Отмечается, что в десятку банков, крупнейших по объему депозитов физических лиц, вошли Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, «ФК Открытие», Россельхозбанк и Промсвязьбанк.