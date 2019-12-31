Максимальная процентная ставка по вкладам достигла исторического минимума

С середины 2009 года наименьшей ставкой была 6,3%. В ноябре текущего года показатель вновь достиг этой отметки.

В первой декаде декабря значение процентной ставки по рублевым вкладам составило 6,13%. Затем, в следующей декаде, показатель достиг отметки 6,06%, а в третьей обновила исторический минимум значением 6,01%.

Отмечается, что в десятку банков, крупнейших по объему депозитов физических лиц, вошли Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, «ФК Открытие», Россельхозбанк и Промсвязьбанк.