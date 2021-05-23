Майские праздники выпотрошили кошельки россиян больше, чем Новый год

Россияне потратили в минувшие длинные майские выходные на 33% больше денег, чем во время новогодних каникул. Об этом аналитики Райффайзенбанка узнали из результатов исследования расходов своих клиентов, сообщил РБК.

Средний чек остался практически прежним, но зато увеличилось общее количество транзакций. За первые 11 дней мая их было на 35% больше, чем за аналогичный период в январе. Если в первый день года соотечественники совершили около 500 тысяч транзакций, то 1 мая их было 1,4 миллиона. В каждый день весенних выходных число транзакций переваливало за миллион. Однако в начале 2021 года такие превышения фиксировались только 5 и 6 января.

В зависимости от даты россияне отдавали на 4–235% больше денег в каждый день майских каникул. Наибольшие расходы выпали на 1 мая: в этот день клиенты Райффайзенбанка потратили 1,7 миллиарда рублей. При этом 1 января расходы составили 500 миллионов рублей.

«Потребительская активность клиентов постепенно восстанавливается: стало больше возможностей для путешествий и совершения покупок в офлайн-магазинах. Таким образом, реализуется отложенный спрос», — объяснил руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка Кирилл Матвеев.

Средний чек в январские и майские праздники держался на одном уровне — 1–1,2 тысячи рублей.

Весной россияне активнее тратились на машины (на 124% больше по сравнению с январем) и товары для дома (рост в 90%). Также внушительные издержки пришлись на денежные переводы, железнодорожный и морской транспорт и почтовые доставки.