Лужков рассказал, что гордится успехами Батуриной

Как сообщил «Царьград», на 2019 год состояние Батуриной составило 1,2 миллиарда долларов. Вместе с партнерами бизнес-леди владеет немецкой компанией Hightex. Также она занимается сыроваренным бизнесом.

Второе место в рейтинге заняла Татьяна Бакальчук, владелица интернет-магазина Wildberries, капитал которой аналитики оценили в один миллиард долларов.

Создательница компании «Большой дом 9» Татьяна Ковальчук заняла третью строчку рейтинга с 600 миллионами долларов за 2019 год.

Юрий Лужков отозвался о Батуриной с уважением.

«Я скептически отношусь к таким спискам. Но я рад, что у нас все больше деловых и успешных женщин, которые не боятся заявлять о своей работе. Еленой и ее успехами я всегда гордился, и с самого начала считал ее талантливым предпринимателем. Еще в перестройку, когда мы познакомились в Комитете по кооперативам, было понятно, что у нее к предпринимательству талант. Несмотря на то, что бизнес в России она продала, она продолжает заниматься интересными ей проектами, никогда не сидит без дела: у нее и строительство, и девелопмент, и новые технологии, и образование, и благотворительность. Она заслужила», — заявил экс-мэр.