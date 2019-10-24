  • Лужков рассказал, что гордится успехами Батуриной

    24 октября 2019, 14:43

    Ирина Нагайникова

    Список самых богатых женщин России по версии Forbes возглавила Елена Батурина, президент компании Inteco Management. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков назвал это заслуженным, сообщило ИА Nation News.

    Как сообщил «Царьград», на 2019 год состояние Батуриной составило 1,2 миллиарда долларов. Вместе с партнерами бизнес-леди владеет немецкой компанией Hightex. Также она занимается сыроваренным бизнесом.

    Второе место в рейтинге заняла Татьяна Бакальчук, владелица интернет-магазина Wildberries, капитал которой аналитики оценили в один миллиард долларов.

    Создательница компании «Большой дом 9» Татьяна Ковальчук заняла третью строчку рейтинга с 600 миллионами долларов за 2019 год.

    Юрий Лужков отозвался о Батуриной с уважением.

    «Я скептически отношусь к таким спискам. Но я рад, что у нас все больше деловых и успешных женщин, которые не боятся заявлять о своей работе. Еленой и ее успехами я всегда гордился, и с самого начала считал ее талантливым предпринимателем. Еще в перестройку, когда мы познакомились в Комитете по кооперативам, было понятно, что у нее к предпринимательству талант. Несмотря на то, что бизнес в России она продала, она продолжает заниматься интересными ей проектами, никогда не сидит без дела: у нее и строительство, и девелопмент, и новые технологии, и образование, и благотворительность. Она заслужила», — заявил экс-мэр.