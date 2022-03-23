Лук, помидоры и бананы в России подорожали

В России за период с 12 по 18 марта выросли цены на овощи, фрукты и другие продукты. Лук подорожал на 13,7%, помидоры — на 8,2%, а бананы — на 7,8%. Данные привел Росстат на своем сайте.

Цены на капусту поднялись на 6,4%, на морковь — на 5,6%. Свекла стала стоить дороже на 5,2%. За яблоки пришлось платить на 3,9% больше, за картофель — на 3,1%. Огурцы тем временем подешевели на 6,6%.

Цены на сахар-песок в среднем по стране увеличились на 13,8%, а на поверенную соль — на 4%. На столько же увеличился ценник на черный чай. Гречка подорожала на 3,3%, рис — на 3,9%. Маргарин стоит на 2,8% дороже, шоколадные конфеты — на 2,6%, мука — на 2,5%. За говядину, макаронные изделия, фруктовые консервы для детского питания просят на 2,1% больше.

В пределах 2% выросли цены на печенье, подсолнечное масло, пшено, овощные консервы для детского питания, вермишель, обеды в столовых, кафе и закусочных, сыры, куриные яйца, хлеб и другие хлебобулочные изделия, сливочное масло. Баранина, молоко, творог подорожали менее чем на полтора процента, как и сметана и сухие смеси для детского питания.

До 1% выросли цены на свинину, ржаной хлеб, сосиски и сардельки, мясные консервы для детского питания, мороженую рыбу, водку, колбасы и куриное мясо.