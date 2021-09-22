Лук, морковь и капуста подешевели

В России на последнюю неделю подешевели некоторые овощи, в том числе морковь, капуста и лук. Это следует из данных, которые привел Росстат в последнем отчете.

В документе указано, что цены на морковь понизились на 3,03%, на свежую белокочанную капусту — на 0,63%. Сильнее всего подешевел лук: стоимость уменьшилась на 1,12%. Картофель при этом, наоборот, подорожал. Неизменным остается рост цен на помидоры и огурцы.

«Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,3%», — говорится в сообщении.

Среди фруктов за неделю с 14 по 20 сентября подешевели только яблоки: цены снизились на 1,09%. Неделей ранее дешевле становилась точно та же плодоовощная продукция.

Мясо при этом продолжает дорожать. За неделю на 0,7% подскочили цены на говядину, на 0,5% — на свинину и копченую продукцию. Дорожают также баранина, сливочное масло и маргарин, вареные колбасы и пастеризованное молоко. Зато понизились цены на сосиски и сардельки. Правда, незначительно: всего на 0,1%.

Экономисты прогнозируют рост цен на различную продукцию в России. Они считают, что больше всего подскочат цены на овощи и фрукты, а также на электронику.