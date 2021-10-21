Лук и капуста подешевели в России за неделю

По сравнению с предыдущей неделей лук и капуста подешевели с 12 по 18 октября в России на 0,9% и 0,05% соответственно. При этом рост цен на огурцы в этот период резко ускорился, а стоимость помидоров почти не поменялась. Об этом сообщил Росстат.

В ведомстве отметили, то цены на плодоовощную продукцию с 12 по 18 октября в целом выросли в среднем на 2,3%. Этот показатель выше того, который зафиксировали с 5 по 11 октября — за прошлую неделю стоимость увеличилась в среднем на 1,8%.

За неделю с 12 по 18 октября картофель подорожал на 3,62%. Однако динамика роста цен на этот продукт замедлилась — за прошлую неделю он стал дороже на 4,35%. При этом цены на свежие огурцы сильно выросли — на 14,26% против 10,85% за прошлый отчетный период. Стоимость помидоров увеличилась почти на столько же, как и на неделе с 5 по 11 октября — они подорожали на 9,92% против 9,66%.

Снизились цены на репчатый лук — на 0,9%. Он продолжил дешеветь с прошлой недели — тогда цена упала на 0,31%. Дешевле стали также морковь (на 0,35% сейчас и на 0,98% с 5 по 11 октября) и яблоки (на 1,2% сейчас и на 1,38% тогда), При этом начала снижаться стоимость белокочанной капусты — на 0,05%. На прошлой неделе ее цена выросла на 0,17%.

С начала года сильнее всего подорожала капуста — на 86,4%. Картофель стал дороже на 43,95%, морковь — на 30,9%, а лук — на 19,98%. При этом стоимость огурцов с 1 января по 18 октября упала на 29,26%, помидоров — на 8,51%, а яблок — на 3,27%.

Выросли также цены на другие продукты. Пастеризованное и стерилизованное молоко подорожали на 0,7% и 0,6%, свинина, сосиски, сардельки, сливочное масло, сметана, жирный творог и сычужные сыры — на 0,4%. Цена на печенье выросла на 0,3%, а на водку и вареные колбасы — на 0,2%. При этом говядина и мороженная рыба стали стоить больше на 0,1%. На 0,1% подешевели баранина, полукопченые и варено-копченые колбасы и соль.