Деньги 04 мая 2023, 11:38 Лучший российский банк-партнер для автокредитов назвали на премии FinAuto-2023 xb100 / Freepik

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Победителя в номинации «Лучший автокредитный банк» определили на пятом форуме автобизнеса FinAuto-2023. Награду получил блок автобизнеса банка «Открытие» — «Открытие Авто».

Форум, на котором происходило награждение, организовало аналитическое агентство «АВТОСТАТ». Премиями отметили банки, страховые компании, цифровые и онлайн-платформы, оказывающие лучшие услуги в области автобизнеса.

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Победителей FinAuto-2023 выбрали с помощью опроса официальных дилеров, представляющих ведущие холдинги России. Руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая отметила, что компания благодарна за высокую оценку и признание отечественными лидерами автокредитования.

«Особую ценность награде придают голоса наших партнеров-автодилеров, с которыми мы успешно реализуем совместные партнерские программы», — подчеркнула Дембицкая.

Руководитель сообщила, что «Открытие Авто» продолжит предлагать и создавать наиболее выгодные кредитные продукты, а также самые полезные сервисы для всех участников авторынка. Сейчас банк предоставляет свыше 40 программ кредитования в автомобильной сфере.

Организация формирует принципы работы и сотрудничества совместно с каждым партнером. Сотрудники «Открытия» готовы обсуждать формат точек продаж, организацию выездных сделок и другие бизнес-процессы.

Банк также предлагает полноценные программы обучения для работников дилерских центров. Получать новые знания могут как кредитные специалисты, так и продавцы.

На сегодняшний день почти в 95% случаев на автоматическое рассмотрение заявки в банке «Открытие» уходит 2,5 минуты. Полное оформление автокредита занимает не более получаса.