Президент России Владимир Путин заявил, что с января 2020 года условием для получения материнского капитала станет рождение даже первого ребенка.

Также на 150 тысяч рублей увеличится размер материнского капитала при рождении второго ребенка. Сумму будут ежегодно индексировать.

«Великолепная инициатива. Я уверена, что миллионы россиян, которые сейчас слушают послание, счастливы… Во-первых, материнский капитал будет выплачиваться уже на первого ребенка. Во-вторых, по факту рождения второго ребенка он будет также увеличиваться… По факту рождения третьего ребенка государство оплачивает сумму в размере 450 тыс. рублей из стоимости ипотеки. Сумма, особенно для регионов, очень большая, а в ряде регионов на нее даже можно купить жилье», — рассказала Волынец.

Она признала, что такой шаг может положительно сказаться на уровне рождаемости.

«Для того чтобы рожать детей, людям нужна уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. И для многих семей рождение даже первого ребенка в финансовом плане является сложным обстоятельством… Я уверена, что абсолютно все считают, что это лучший подарок, который можно было сделать российской семье», — подытожила глава Национального родительского комитета.

Ранее в беседе с «360» новые выплаты семьям оценила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.