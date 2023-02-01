Деньги

01 февраля 2023, 13:25

Лучшие медиапроекты по финансовой грамотности наградили в Минфине

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В Министерстве финансов вручили награды за лучшие медиапроекты по бюджетной, финансовой и налоговой грамотности. Об этом сообщило ОТР.

Самые значимые проекты определили среди множества кандидатов. Оценивали сайты, блоги, социальные сети и постоянные рубрики в СМИ. Программу ОТР признали лучшим проектом по развитию финансовой культуры. Глава Минфина Антон Силуанов внучил награду ведущей Ксении Падериной.

Награды

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