01 февраля 2023, 13:25
Лучшие медиапроекты по финансовой грамотности наградили в Минфине
В Министерстве финансов вручили награды за лучшие медиапроекты по бюджетной, финансовой и налоговой грамотности. Об этом сообщило ОТР.
Самые значимые проекты определили среди множества кандидатов. Оценивали сайты, блоги, социальные сети и постоянные рубрики в СМИ. Программу ОТР признали лучшим проектом по развитию финансовой культуры. Глава Минфина Антон Силуанов внучил награду ведущей Ксении Падериной.
Награды
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