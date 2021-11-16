Самого активного инвест-клиента «Сбера» наградили в Мытищах

В честь своего 180-летия «Сбер» решил наградить самых активных клиентов. Андрей Багаев и его супруга Наталья пользуются пятью продуктами блока «Управление благосостоянием». Десять лет назад мужчина открыл в Сбербанке вклад, оформил полис накопительного страхования жизни, открыл индивидуальный инвестиционный счет, а также купил паевые инвестиционные фонды.

«Это очень приятно. Это ощущение заботы обо мне как о клиенте, как просто о человеке. Клиентом „Сбера“ являюсь уже более 40 лет. Последние 10 лет активно пользуюсь инвестиционными продуктами — акциями, фондами, вкладами. Банк привлекает своим добросовестным отношением к клиентам. Работники банка добросовестно объясняют условия вклада и возможность получения инвестиционной прибыли, доходчиво рассказывают о продуктах», — рассказал Андрей Багаев.

Управляющий Северным головным отделением «Сбера» Сергей Фролов отметил, что этот год был особенным для банка.

«Мы отпраздновали свой юбилей, нам исполнилось 180 лет. Сегодня мы отметили одного из наших клиентов, который более 40 лет использует наши продукты и более 10 лет использует готовые инвестиционные решения „Сбера“. Этот клиент является живым примером того, что инвестировать со „Сбером“ — просто. И с командой профессионалов, с командой „Сбер Управление Активами“ можно преодолеть любые колебания на фондовом рынке», — подчеркнул он.

По данным экспертов «Сбера», многие сейчас уходят от привычной модели накопления денег и выбирают так называемый портфельный подход. Жители Московской области и близлежащих регионов вложили в готовые инвестиционные решения 41 миллиард рублей.