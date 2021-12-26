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    26 декабря 2021, 18:20

    Пенсионеров предупредили об опасности ложного увольнения

    Юрист Соловьев объяснил риски увольнения работающего пенсионера ради индексации

    Ольга Назаркина

    Некоторые работающие пенсионеры ради получения индексации выплаты увольняются, а через несколько месяцев снова устраиваются работать. Эта схема недобросовестна и может повлечь неприятности как для пожилого человека, так и для его работодателя, заявил заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

    Пенсионеров предупредили об опасности ложного увольнения

    Эксперт указал на то, что появления такой схемы следовало ожидать, учитывая, что вопрос с индексацией выплат этой категории пенсионеров до сих пор не решен, написало Ura.ru.

    Он обратил внимание, что этот способ может работать только при тесном взаимодействии пенсионера с кадровой службой. В противном случае человек может уволиться, а обратно его уже не возьмут.

    «Если пенсионер сам придумает такую схему, уволится, а работодатель будет против этого — уволить-то он его уволит, но не возьмет на работу снова. <…> Человек потеряет место работы, что, конечно, для работающего пенсионера сродни катастрофе», — сказал Соловьев.

    По мнению юриста, внешне такой алгоритм не выглядит незаконным, но если кадровые службы учреждений и пенсионеры будут ей злоупотреблять, это выльется в бюджетные потери. «Недобросовестной схема может быть признана в момент возврата пенсионера на прежнее место работы. В этом случае будет достаточно возмещения в бюджет того ущерба, который был произведен», — добавил эксперт.

    Пенсии работающих пенсионеров не индексируют с 2016 года. Такое решение приняли для того, чтобы уменьшить дефицит Пенсионного фонда.