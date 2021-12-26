Пенсионеров предупредили об опасности ложного увольнения

Некоторые работающие пенсионеры ради получения индексации выплаты увольняются, а через несколько месяцев снова устраиваются работать. Эта схема недобросовестна и может повлечь неприятности как для пожилого человека, так и для его работодателя, заявил заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Эксперт указал на то, что появления такой схемы следовало ожидать, учитывая, что вопрос с индексацией выплат этой категории пенсионеров до сих пор не решен, написало Ura.ru.

Он обратил внимание, что этот способ может работать только при тесном взаимодействии пенсионера с кадровой службой. В противном случае человек может уволиться, а обратно его уже не возьмут.

«Если пенсионер сам придумает такую схему, уволится, а работодатель будет против этого — уволить-то он его уволит, но не возьмет на работу снова. <…> Человек потеряет место работы, что, конечно, для работающего пенсионера сродни катастрофе», — сказал Соловьев.

По мнению юриста, внешне такой алгоритм не выглядит незаконным, но если кадровые службы учреждений и пенсионеры будут ей злоупотреблять, это выльется в бюджетные потери. «Недобросовестной схема может быть признана в момент возврата пенсионера на прежнее место работы. В этом случае будет достаточно возмещения в бюджет того ущерба, который был произведен», — добавил эксперт.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируют с 2016 года. Такое решение приняли для того, чтобы уменьшить дефицит Пенсионного фонда.