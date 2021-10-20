Лотереи в России предложили сильнее обложить налогами

В России нужно поднять налоги на лотерейный бизнес, ведь азартные игры должны быть источником пополнения бюджета. Такое мнение Ura.ru высказал основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин.

Поднять налог на лотереи в России нужно, поскольку основная прибыль идет не в государственную казну, а частным компаниям.

«Азартные игры — источник пополнения бюджета, а не обогащения коммерческой структуры. Нигде такого безобразия в мире нет, чтобы люди могли распоряжаться средствами от азартных игр как им вздумается», — заявил Слободкин.

По его словам, сейчас лотерейщики отдают государству 10% от общей выручки, вычитая выигрыши. Львиную долю дохода получает коммерческая структура, а не страна.

Слободкин также пожаловался на то, что механизм лотерей закрытый. В России нет такого общественного совета и независимого контроля, как в других странах. Поэтому прибыль всегда можно изменять, а оборот — занижать.

«Это черный ящик. Кому деньги идут, на что тратятся, сколько, почему? Никто на эти вопросы не отвечает», — посетовал эксперт.

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