L’Oreal объявила о закрытии магазинов в России

Французская парфюмерно-косметическая компания L’Oreal объявила о временном закрытии всех точек продаж в России. Также в стране приостанавливается работа онлайн-магазина. Об этом сообщило агентство Reuters.

В компании сообщили о своем решительном осуждении военной спецоперации, которую Россия проводит на Украине.

Также L’Oreal приостановит промышленные и коммерческие инвестиции в РФ, добавили в агентстве.

Ранее компания Yum! Brands, которой принадлежат мировые бренды КFС и Рizzа Нut, решила приостановить инвестиции и развитие в России и перенаправить доход на гуманитарные цели. В России действует около 1000 ресторанов одной и свыше 70 — другой сети.

Компания Procter & Gamble (P&G) сообщила, что серьезно сократит ассортимент своей продукции на российском рынке. В настоящее время уже прекращены все инвестиции в страну, в медийную и рекламную деятельность.

Кроме того, о приостановке своей деятельности на территории РФ также объявили компании OBI, IKEA, Lego, Nike, H&M и другие.

Массовый уход западных компаний из России происходит на фоне санкций, принятых странами Запада в связи с проведением военной спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале утром 24 февраля объявил президент Владимир Путин.