Основательница международной сети салонов красоты, эксперт московского отделения «Опоры России» Екатерина Сухотина рассказала, как будет развиваться индустрия красоты в период нового локдауна. По ее словам, малый и средний бизнес не выдержит ограничений. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Бизнесвумен заявила, что примерно 30% бизнесов в данной сфере не пережили предыдущего локдауна. При этом многие сотрудники данной сферы перешли на работу в домашних условиях.

«Как мне кажется, нет (не выдержит). Но понятное дело, что сильные ребята будут стараться выживать», — заявила Екатерина Сухотина в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».