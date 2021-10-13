Индустрия красоты не выдержит очередной локдаун — бизнес
Бизнесвумен Сухотина заявила, что новый локдаун нанесет большой урон по индустрии красоты
Основательница международной сети салонов красоты, эксперт московского отделения «Опоры России» Екатерина Сухотина рассказала, как будет развиваться индустрия красоты в период нового локдауна. По ее словам, малый и средний бизнес не выдержит ограничений. Об этом сообщила «Политика сегодня».
Бизнесвумен заявила, что примерно 30% бизнесов в данной сфере не пережили предыдущего локдауна. При этом многие сотрудники данной сферы перешли на работу в домашних условиях.
«Как мне кажется, нет (не выдержит). Но понятное дело, что сильные ребята будут стараться выживать», — заявила Екатерина Сухотина в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».