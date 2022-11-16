Деньги 16 ноября 2022, 10:46 Логистический партнер McDonald’s начал проработку вариантов ухода из России РБК: партнер McDonald’s по логистике уйдет из России РИА «Новости»

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После ухода из России сети ресторанов быстрого питания McDonald’s на подобный шаг решилась и партнер компании по логистике — Havi Logistics, сообщил РБК. Журналисты издания узнали об этом от источников, в том числе и из сферы поставок продуктов питания.

Компании сотрудничают с 1974 когда.

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Один из информаторов издания заявил, что компания Havi Logistics ищет возможных преемников среди российских бизнесменов. Такую схему использовали многие организации, решившие официально уйти из России. В том числе — и сама сеть McDonald’s.

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Другой источник РБК — представитель среды поставщиков продуктов питания — рассказал, что руководство логистической компании также рассматривает и вариант локализации своей деятельности на территории России.

Журналисты РБК отметили, что спектр предоставляемых Havi Logistics услуг не ограничивается снабжением продовольствия. Компания также занимается интеграцией цепочки поставок. В эту услугу входит планирование спроса и предложения, задачи по маркетингу, бизнес-аналитике, и упаковке.