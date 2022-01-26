Многие люди зарабатывают, отправляя жалобы, и при этом порочат репутацию бренда. Ситуация с претензиями к «Тинькофф Инвестициям» из-за ошибки — именно такой случай. Об этом сообщила «360» официальный представитель компании Лидия Капинус.

«Нам нечего тут комментировать — таких случаев масса. Люди зарабатывают написанием жалоб на виси, зачастую необоснованно пороча репутацию других брендов. И это именно такой случай», — отметила Капинус.

Ранее сотни людей пожаловались на обман в «Тинькофф Инвестициях». Участники биржи утверждают, что онлайн-брокер стал зависать именно в момент получения дивидендов от сделок. Люди, которые пытались с помощью сервиса торговать ценными бумагами на фондовой бирже, заявили, что онлайн-брокер просто зависает, как только подходит время закрывать торги и выводить минимальную прибыль.

В службе технической поддержки приложения пояснили, что произошел сбой системы при обработке данных. Там уточнили, что компенсации при таких случаях не предусмотрено. В ответ на это участники биржи заявили, что начали готовить коллективное обращение в прокуратуру и жалобу в Центральный банк РФ.