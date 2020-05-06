В России приостановили практически все проверки бизнеса для его поддержки в условиях коронавируса. Об этом объявил министр экономического развития Максим Решетников.

«На сегодняшний день приостановлены практически все проверки. В марте было приостановлено 50 тысяч проверок, а по итогам года их количество снизится на полмиллиона. Реализован также принцип лицензии автоматом, чтобы были автоматически продлены около 36 тысяч лицензий, которые истекали в этом году, порядка 600 тысяч сертификатов и аккредитаций специалистов и около 15 тысяч иных разрешительных документов», — сказал Решетников.

Решетников на совещании с президентом перечислил меры поддержки, которые предоставляются бизнесу уже сейчас. С начала действия антикризисных мер была перенесена уплата налогов на сумму более 270 миллиардов рублей, потом владельцам компании предоставят рассрочку по этим выплатам.

Кроме того, бизнес активно обращается за льготным кредитованием. По словам Решетникова было подано 35 тысяч заявок, 60% из них уже одобрили.

По словам министра, по состоянию на 29 апреля экономическая активность снизилась на 33% по сравнению с докарантинным периодом.