Лишними не будут. Экономист объяснил выделенные России миллиарды долларов от МВФ

Международный валютный фонд выделил России порядка 17,5 миллиарда долларов (около 1,3 триллиона рублей). Экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов пояснил «360», что эти деньги помогут экономике страны восстановиться после пандемии COVID-19.

РФ получила средства от МВФ в виде специальных прав заимствования — SDR. Решение о их распределении вступило в силу в понедельник. Фонд выделил рекордную сумму в рамках антикризисной программы — 456 миллиардов SDR, что эквивалентно 650 миллиардам долларов. На долю развивающихся стран пришлось 275 миллиардов, из которых 25 получили страны СНГ и Грузия.

У России, напомнил Колганов, есть проблемы, связанные с необходимостью поддержания внутреннего спроса и стимулирования, восстановления экономики после пандемии COVID-19.

«Эти деньги лишними для нас не будут. <…> МВФ предоставляет эти деньги на достаточно привлекательных для нас условиях», — сказал он.

Эксперт заметил, что страна может наращивать внешний долг, поскольку находящиеся в распоряжении правительства валютные резервы позволяют покрыть весь размер «существующего у нас внешнего и внутреннего долга вместе». Заимствование дополнительных 17,5 миллиарда долларов Колганов назвал некритичным.

Дополнительно влить в экономику деньги для того, чтобы ее подбодрить, будет нелишним Андрей Колганов ведущий научный сотрудник МГУ.

«Помочь эти деньги развитию экономики могут. <…> У нас были достаточно большие проблемы. С экономикой, которая со сферой услуг больше всего пострадала от ковида, и с занятостью, и с доходами населения», — заметил ведущий научный сотрудник МГУ.

Хотя во втором квартале 2021 года доходы россиян стали восстанавливаться, пока что положение РФ «не настолько блестящее, чтобы можно было почивать на лаврах».

У SDR — средства платежных расчетов МВФ — нет физической формы. Курс специальных прав заимствования определяют из расчета обменных курсов доллара, евро, фунта, юаня и иены.