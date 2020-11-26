Лишь четверть россиян подготовили финансовую подушку безопасности на случай увольнения

Финансовая подушка безопасности на случай увольнения есть только у 23 % россиян. У половины денег достаточно, чтобы позволить себе не работать полгода-год. Об этом говорят результаты исследования «Сбербанк страхования» и сервиса «Работа.ру».

«Финансовую подушку на случай увольнения имеют лишь 23% россиян. 10% респондентов указали, что их сбережений хватит не больше, чем на месяц», — сказано в исследовании, которое оказалось в распоряжении РИА «Новости».

У 34% респондентов финансовая подушка позволит им не работать один-три месяца, у 31% денег хватит на полгода, еще четверть могут позволить себе сидеть дома год.

Исследование показало, что россияне столкнулись с увольнениями из-за сокращения штата сотрудников, финансовыми сложностями в компании или ее банкротством. Более половина опрошенных признались, что в его жизни такие случаи происходили неоднократно. Еще 32% опрошенных лишались работы под данным причинам лишь однажды.

Авторы опроса выяснили, что респонденты надеются найти новую работу быстро. Большинство (60%) считает, что на поиск уйдет до трех месяцев. Из них 30% думают, что процесс займет не больше месяца. Еще 21% сказал, что закладывает на поиск до полугода, а 19% — 12 месяцев и более.

Исследователи опросили более трех тысяч человек из разных регионов РФ в ноябре 2020 года.