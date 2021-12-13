Лишь 15% россиян оказались способны жить на накопления полгода

Только 15% опрошенных россиян заявили, что смогли бы прожить на свои накопления более полугода, а 7% — больше 12 месяцев. Такие данные показали результаты опроса сервиса Superjob. С исследованием ознакомился РБК.

Еще 13% признались, что смогли бы жить на свои накопления менее месяца, 18% — от одного до двух месяцев, 11% — от трех месяцев до полугода, 8% — от полугода до года, 7% — больше года.

Доля людей, не планирующих будущие доходы и траты, в этом году увеличилась на 13% по сравнению с 2019-м, она составила 34%.

Доля жителей, которые не ведут учет доходов и расходов, равна 35%. Это на 6% больше, чем два года назад, и на 2% больше, чем в прошлом году. Еще 53% респондентов сообщили, что ведут примерный учет, и только 12% — подробный учет доходов и расходов.

Около 34% опрошенных не планируют свои будущие доходы и траты, это на 13% больше, чем в доковидном 2019-м. Чаще на этот вопрос отрицательно отвечали люди с зарплатой ниже 50 тысяч рублей в месяц.

Где-то 38% россиян планируют свои траты менее чем на полгода, 17% — на полгода-год. Только 11% опрошенных планируют доходы и расходы на срок больше года. Таких россиян больше среди тех, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей ежемесячно.