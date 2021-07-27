Лимоны назвали самым подешевевшим за год продуктом

В разгар пандемии весной 2020 года наценка на лимоны в некоторых магазинах доходила до 500%. Сейчас этот цитрус, а также чеснок, стали одними из немногих продуктов, подешевевшими за первое полугодие 2021 года. В январе–июне 2021 года цена по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на килограмм лимонов снизилась более чем на 30%.

Как сообщило РБК со ссылкой на проанализированные данные Росстата, по итогам шести месяцев прошлого года один килограмм лимонов подешевел с 189,4 до 131,9 рубля. Стоимость ни одного продукта питания не падала так стремительно.

Цена на чеснок в первом полугодии уменьшилась почти на 10% с 254,5 (2929 год) до 229,6 рубля (2021).

В исследовательской компании GfK, которая отслеживает покупки 20 тысяч российских домохозяйств по всей стране, подтвердили изданию, что в отличие от лимонов, лайма и чеснока стоимость овощей и фруктов в магазинах в среднем выросли.

Об уменьшении цены на лимоны сообщил также Центробанк. Регулятор отметил, что в апреле 2021 года в Санкт-Петербурге этот цитрус по сравнению с мартом подешевел более чем втрое.

Партнер «НЭО Центра» Инна Гольфанд связала падение цен с уменьшением спроса. На фоне пандемии россияне пытались защититься от коронавируса лимонами и чесноком. Ритейлеры решили заработать на их панике и повысили цены. В прошлом году также отмечались задержки в поставках лимона, имбиря и чеснока.

По словам фитнес-тренера и нутрициолога Дарьи Савельевой, магазинные продукты проходят специальную обработку и теряют большую часть полезных веществ.