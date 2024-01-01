Деньги 01 января 2024, 08:47 Лимиты на выдачу кредитов ужесточили в России Центробанк России ужесточил лимиты на выдачу кредитов с 1 января 2024 года РИА «Новости»

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Новые ограничения Центрального банка России по выдаче кредитных карт и необеспеченных кредитов вступили в силу с 1 января. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Теперь для заемщиков с показателем долговой нагрузки до 80% доля выдач потребительских кредитов составит 25% против 30% в первом квартале 2024 года. Лимит займов для кредитных карт составит 10% против 20%. Для микрофинансовых организаций этот порог снизили с 30% до 25%.

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Экономист Дмитрий Осянин советовал россиянам дождаться снижения ключевой ставки по кредитам до 7-9%. По его словам, в настоящее время выгодно пользоваться именно механизмом открытия вкладов.

Ранее Центробанк сообщил об отмене комиссии за переводы между российскими гражданами по системе быстрых платежей. Льготный период истекал 1 июля 2024 года, если переводы осуществляли граждане, то их не облагали комиссией для банков.