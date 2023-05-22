Деньги 22 мая 2023, 19:59 Лимит при покупке валюты для сделок за границей утвердят в России до 1 июня Путин поручил утвердить лимит в 1 млрд долларов при покупке валюты для сделок за рубежом РИА «Новости»

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Российский кабмин совместно с Центробанком до 1 июня установят лимит в один миллиард долларов на приобретение валюты внутри страны для зачисления на иностранные счета и проведения сделок. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на сайте Кремля.

«Обеспечить установление ежемесячного лимита в размере не более одного миллиарда долларов на покупку резидентами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ в целях последующего зачисления иностранной валюты на счета», — указали в документе.

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Речь идет о счетах в банках, находящихся за пределами России, а также о расчетах по сделкам, совершаемым на основе разрешений комиссии кабмина по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в стране.

Правительство совместно с Банком России выполнят поручение главы государства до 1 июня. Также российский лидер призвал установить случаи, при которых лимит применять не будут.

Путин также поручил кабмину и Центробанку изучать ситуацию на рынке ипотечного кредитования и при необходимости принять меры поддержки стабильной ситуации.