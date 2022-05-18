Лимит по льготной ипотеке увеличат

Максимальную сумму льготной ипотеки увеличат до 30 миллионов. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели возможности для маневра в выборе жилья, правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной, а также семейной ипотеки соответственно до 30 и 15 миллионов рублей», — сказал Мишустин.

Ранее правительство России по поручению президента страны Владимира Путина снизили ставку по льготной ипотеке до 9%. Размер лимита составлял до 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до шести миллионов рублей — для всех остальных регионов.

Представители ведомства отметили, что сумма льготного кредита остается на прежнем уровне. Однако согласно новому решению кабинета министров ее можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной ставке.