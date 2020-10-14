Оператор карт «Мир» установил для банков лимит на кражи

Национальная система платежных карт (НСПК — оператор карт «Мир») ввела новый стандарт для борьбы с неправомерными трансакциями. Если ежемесячные операции, проведенные без согласия клиентов, составят более миллиона рублей, то к банкам, выпускающим и принимающим к оплате «Мир», будут применены санкции.

НСПК начнет принимать меры с 1 ноября, сообщила газета «Известия». По требованию НСПК с 1 августа доля неправомерных операций у банков, работающих с платежной системой «Мир», не должна превышать 0,5% от суммы всех трансакций, или миллион рублей ежемесячно. Число мошеннических оплат должно быть ниже 0,2% у банков-эквайеров и 0,07% у эмитентов.

В том случае, если показатель будет превышен, оператор карт «Мир» инициирует проверку и поставит банк под особый контроль на ближайшие полгода, чтобы устранить несоответствие.

Неправомерными считаются операции, совершенные без согласия владельца карты.

В период с января по август 2020 года количество краж с банковских счетов составило 107,2 тысячи. Это число вдвое превышает показатель аналогичного периода 2019-го. Такие случаи стали в два и более раз чаще фиксировать в 35 субъектах страны. Каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денег со счетов граждан.