«Либо эта тема умрет, либо падение задержится». Аналитик оценил перспективы биткоина

Аналитик Дмитрий Голубовский обсудил с RT обвал курса биткоина, который опустился ниже 31 тысячи долларов.

По словам Голубовского, биткоин является неким брендом, вокруг которого создали миф, что это цифровое золото. По его мнению, биткоин несостоятелен как платежная системы. Он заметил, что это дорогие и очень энергоемкие транзакции .

«Либо эта тема умрет совсем, и это может быть триггером коррекции на фондовых рынках тоже. Может быть, это падение задержится, и после этого могут устроить очередное ралли вверх», — предположил специалист.