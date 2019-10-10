Льготы по налогам на имущество продлили в Подмосковье

В Московской области продлили льготы по налогам на имущество некоторым отраслям. Закон приняли в трех чтениях на заседании Мособлдумы.

Речь идет о том, что организаторы выставок, производители пива и обслуживающие автомобильные дороги компании смогут продолжить пользоваться льготами при оплате налога на имущество. До половины от суммы налога они смогут оставлять у себя и направлять эти деньги на собственное развитие.

«Мы не установили новые, а продлили действующие льготы по трем видам деятельности. В первую очередь это организации, которые имеют на своем балансе автомобильные дороги. Но здесь больше дело касается Мосавтодора. Но мы отмечаем, что этот налог ему все равно компенсировался бы. Мы просто убрали встречные финансовые потоки», — прокомментировал Тарас Ефимов, председатель Комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики региона.

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Такие правила будут действовать до 2023 года. По словам депутатов, этот вид налоговых льгот показал свою эффективность. Он способствует повышению инвестиционной привлекательности Подмосковья.