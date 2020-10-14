Малый и средний бизнес не заинтересовался льготным рефинансированием
Как сообщили газете «Известия» в Минэкономразвития России, «Программу 8,5» можно считать невостребованной среди предпринимателей.
Разработана мера поддержки была в январе 2020 года. Изначально ее распространили только на займы, направленные на инвестиционные цели. Бизнесу поставили условие — объем реструктурированных обязательств не должен превышать 20% всех кредитов.
Но в условиях пандемии правительство приняло решение сделать рефинансирование более доступным. Также кабмин убрал условие по доле перекредитации. Кроме того МСП дали возможность брать дополнительные займы на оборотные цели.
В итоге во II квартале года бизнес заключил более 8,7 тысячи договоров на 540,7 миллиарда рублей, но уже в III квартале по программе подписали 4,4 тысячи соглашений на 372 миллиарда — то есть на треть меньше.