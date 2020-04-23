Льготные кредиты бизнесу будут выдавать с помощью блокчейн-платформы
По словам Егорова, им надо было создать систему, которая, во-первых, исключит повторную выдачу кредита, во-вторых, сможет быстро проверить заемщика на соответствие требованиям, а в-третьих обеспечит объективность данных.
«Мы спроектировали решение — это блокчейн-платформа ФНС. У каждого участника формируется свой узел в рамках распределенных реестров, который генерирует последовательные записи, что позволяет, с одной стороны, обеспечить безопасность данных, с другой стороны, доступ к данным всем участникам проекта, всем участникам платформы», — сказал Егоров в ходе совещания с президентом Владимирым Путиным, расшифровка опубликована на сайте Кремля.
Чтобы получить кредит с помощью этой системы, нужно предоставить только номер ИНН и сведения о численности сотрудников. ФНС сама сможет получить остальную информацию: отрасль компании, малое это предпринимательство или среднее. Так что заявка обработается практически мгновенно.
Егоров рассказал, что они протестировали систему с ВТБ и Сбербанком с 17 апреля. До конца месяца к ней должны подключиться и другие кредитные организации, чтобы работа была организована в едином информационном пространстве.