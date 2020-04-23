Льготные кредиты бизнесу будут выдавать с помощью блокчейн-платформы

Федеральная налоговая служба разработала систему на основе блокчейн для выдачи компаний льготных беспроцентных кредитов, которые пойдут на выплату зарплат. Об этом рассказал глава ведомства Даниил Егоров.

По словам Егорова, им надо было создать систему, которая, во-первых, исключит повторную выдачу кредита, во-вторых, сможет быстро проверить заемщика на соответствие требованиям, а в-третьих обеспечит объективность данных.

«Мы спроектировали решение — это блокчейн-платформа ФНС. У каждого участника формируется свой узел в рамках распределенных реестров, который генерирует последовательные записи, что позволяет, с одной стороны, обеспечить безопасность данных, с другой стороны, доступ к данным всем участникам проекта, всем участникам платформы», — сказал Егоров в ходе совещания с президентом Владимирым Путиным, расшифровка опубликована на сайте Кремля.

Чтобы получить кредит с помощью этой системы, нужно предоставить только номер ИНН и сведения о численности сотрудников. ФНС сама сможет получить остальную информацию: отрасль компании, малое это предпринимательство или среднее. Так что заявка обработается практически мгновенно.

Егоров рассказал, что они протестировали систему с ВТБ и Сбербанком с 17 апреля. До конца месяца к ней должны подключиться и другие кредитные организации, чтобы работа была организована в едином информационном пространстве.