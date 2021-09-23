Льготную ипотеку захотели расширить в России

Директор департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко рассказала о расширении льготной ипотеки в России. По ее словам, правительство в ближайшее время разработает проект о распространении ипотеки под 7% на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на форум «Дни лидеров муниципального управления», на котором и был поднят этот вопрос.

Пока что льготная программа подразумевает выдачу кредитов под сниженный процент на приобретение квартир в новостройках. После ее расширения российские граждане смогут оформлять заем на приобретение жилого дома.

В апреле 2020 года Владимир Путин анонсировал программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых. Она должна была завершиться в октябре того же года. Однако позднее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о продлении программы до 1 июля 2021 года. Потом ее продлили еще на год. При этом ставка была увеличена до 7%, а сумма кредита сокращена до трех миллионов рублей.

Расширение льготной ипотеки решили пересмотреть из-за массового падения спроса на жилье. Такое мнение ранее высказывал заместитель главы Минстроя Никита Стасишин.