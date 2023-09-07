Эксклюзив 07 сентября 2023, 10:48 Льготную ипотеку предложили выдавать только по месту прописки Депутат Колунов призвал субсидировать ипотеку по месту прописки РИА «Новости»

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В России следует изменить условия получения льготной ипотеки и субсидировать покупку жилья только в том же месте, где прописан заемщик. Это позволит решать реальные жилищные проблемы россиян, а не помогать им инвестировать, заявил «360» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он напомнил, что субсидированные ипотечные программы — это не инвестиционный механизм, а способ решения жилищных проблем. Последние могут возникнуть только там, где человек живет и работает, а не в другом регионе. Сергей Колунов призвал государство прекратить субсидировать ипотечные программы людям, которые решили лишь вложить деньги.

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«Выдавать субсидированную ипотеку необходимо только по месту жительства. Московская прописка — покупай в Москве, государство поможет, Курская — в Курске, но ситуации, когда прописка в Курске, но ипотека в Москве, быть не должно!» — сказал депутат.

Сергей Колунов предложил кредитовать покупку недвижимости в других регионах на общих основаниях, без господдержки. Он объяснил, что львиная доля ипотечных займов пришлась на Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

«Именно здесь субсидированная ипотека, пользуясь огромным спросом, приводит к росту цен на жилье, перегревает рынок», — сказал он.

Такая неоднородность, по словам депутата, привела к разрастанию «ипотечного пузыря». Сергей Колунов заявил, что пока в крупных городах происходил профицит, в других регионах квартиры едва догоняли себестоимость.