Льготную ипотеку предложили сделать в Сибири

Льготную ипотеку хотят запустить в России для людей, переехавших работать в Сибирский федеральный округ. Также такая мера поддержки может начать действовать для научных работников и молодых специалистов. Разработкой программы Минфину, Минтруду и госкомпании «Дом.РФ» поручила заняться вице-премьер Виктория Абрамченко.

Копия поручения оказалась в распоряжении газеты «Известия».

«Вице-премьер поручила ведомствам проработать создание льготной ипотеки для специалистов, которые переедут для жизни и работы в регионы Сибирского округа. Предложение связано с подготовляемой правительством стратегией развития Сибири и планируемым запуском новых инвестиционных проектов в СФО», — рассказала изданию представитель вице-премьера Виктории Абрамченко Марта Галичева.

В документе речь идет о запуске льготной ипотеки в Туве, Хакасии, Республике Алтай, Алтайском крае, Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях.

Представители Минфина сообщили газете, что сейчас данный вопрос изучают и прорабатывают. «Дом.РФ» принимает участие в разработке льготной «сибирской» ипотеки как исполнитель.

Галичева подчеркнула, что главная задача проекта — повысить качество жизни людей и реализовать экономический потенциал регионов. Также важно создать условия для привлечения и сохранения населения Сибири.