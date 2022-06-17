Льготную ипотеку под 7% годовых планируют запустить в РФ на следующей неделе

Программа льготной ипотеки под 7% может заработать в РФ уже на следующей неделе. Об этом журналистам сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Его слова привело РИА «Новости».

Решение должны принять на Госсовете 21 июня, подчеркнул Файзуллин, о чем объявили 17 июня.

«Со следующей недели заработает», — сказал министр.

Он также добавил, что к указанному времени проработают все необходимые детали.

Президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку льготной ипотеки на новостройки с 9 до 7%. Лимиты максимальной суммы кредита в 12 миллионов рублей для столичных регионов и шесть миллионов рублей для остальных должны сохраниться. Срок действия программы также не изменится, она продлится до конца 2022 года.

Как сообщил Файзуллин, таким образом глава государства поддержал предложения правительства, которые обсуждались ранее.

По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, предложение снизить ставку по льготной ипотеке поддержит спрос и простимулирует строительную отрасль.

«Мы несколько раз понижали процентную ставку по льготной ипотеке. Сейчас решение президента позволит дополнительно создать спрос, создать более комфортные условия для вступления в ипотеку, с одной стороны. С другой — строители, сокращение спроса, и им нужна поддержка. Мы убиваем здесь двух зайцев — поддерживаем людей и строительную отрасль», — сказал Силуанов, которого процитировал ТАСС.