Льготную ипотеку для студий и однушек предложили отменить

Исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ ипотечного кредитования с государственной поддержкой предложили в Счетной палате России. Об этом РИА «Новости» сообщила аудитор палаты Наталья Трунова.

По ее словам, государство не должно поддерживать спрос на «некомфортные типологии жилья» и способствовать росту подобных предложений.

«В большинстве случаев, если семья покупает за счет ипотеки с господдержкой однокомнатную квартиру, она в дальнейшем уже лишается возможности улучшить свои жилищные условия», — пояснила аудитор.

Она также отметила, что данная ситуация провоцирует рост на рынке жилья однокомнатных квартир, потому что их покупают чаще всего. Изменение правил предоставления ипотеки, по мысли эксперта, может способствовать изменению структуры предложений на рынке жилья, позволит «улучшить комфортность условий проживания граждан».

При этом Наталья Трунова подчеркнула, что ипотечные программы с государственной поддержкой необходимы, но они должны должны улучшать жилищные условия граждан по принципу комфортного проживания — «отдельная комната каждому члену семьи».