Минстрой предложил увеличить число льготников по ЖКХ

Минстрой предложил снизить максимально допустимую долю расходов граждан на оплату ЖКУ в общем доходе семьи.

Показатель предлагают снизить с 22% до 15%, пишет газета «Известия» со ссылкой на сообщение ведомства. Соответствующая инициатива уже направлена в кабмин. Как уточнили в министерстве, это одно из предложений по антикризисным мерам в сфере ЖКХ.

Сейчас, по данным Минстроя, в разных российских регионах установлены свои предельные пороги. Так, 58 субъектах России максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ равна 22%, еще в 24 субъектах этот показатель находится в промежутке 15-21%, а в трех субъектах этот показатель ниже 15%. Например, уточнил заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький, такой порог в Москве и Санкт-Петербурге.

Если инициатива ведомства будет принята, то субсидии на оплату ЖКУ получат дополнительно более миллиона семей, следует из экспертных оценок.

Сокращение ветеранских льгот предложили запретить при оплате услуг ЖКХ. В проекте закона подчеркивается, что ветераны боевых действий должны получать компенсацию расходов по оплате за холодную и горячую воду, электроэнергию и отведение сточных вод в многоквартирном доме. Соответствующий документ уже направили в Правительство России.