В Минфине отказались увеличить число льготников по ЖКХ

Ранее Минстрой предложил снизить максимальную долю семейных расходов на оплату коммунальных услуг с 22% до 15%. При этом регионы могут устанавливать свой порог не выше федерального.

По данным Минстроя, сейчас в 58 регионах установлен максимальный порог в 22%, в 24 регионах он составляет 15-21%, в трех порог ниже 15%.

Снижение доли расходов россиян на ЖКХ депутаты «пробивают уже несколько лет», заявила глава думского комитета по жилищной политике Галина Хованская. По ее словам, когда Минстрой на прошлой неделе внес документ в правительство, все профильные министерства кроме Минфина инициативу поддержали.

Министерство финансов «пишет, что денег на эти цели в федеральном бюджете не предусмотрено», добавила депутат. В Минфине на это заявили, что вопрос еще обсуждается.