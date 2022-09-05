Деньги 05 сентября 2022, 21:58 Поделиться Telegram

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Viber Льготная ипотека на вторичное жилье появится в России

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Уже в ближайшее время льготная ипотека начнет распространяться на вторичное жилье. Таким мнением поделился вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Специалист пояснил, что льготная ипотека в стране хорошо функционирует. Для того чтобы цены на новостройки и вторичное жилье выровнялись, необходимо распространить действие льготной ипотеки в том числе на старые квартиры.

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«Скорее всего, мы придем к тому, что будем давать льготную ипотеку и тем, и другим. Наступит тот самый момент, когда ипотека будет 7-8% по сегодняшним показателям инфляции. Цены на первичное и вторичное жилье могут выровняться», — пояснил эксперт.

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